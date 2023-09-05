ЖКХ

Завершен ремонт инженерных сетей в многоквартирном доме в Пскове

Завершены работы по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения в доме № 71 по улице Плехановский Посад в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В рамках капитального ремонта системы холодного водоснабжения подрядная организация заменила магистральные трубы и стояки в местах общего пользования, изолировала трубы в подвальном помещении, установила общедомовые приборы учета потребления холодной воды.

Также в подвальном помещении смонтирована насосная установка, при помощи которой дом будет обеспечен необходимым напором подачи холодной воды. В жилых помещениях заменены стояки холодного водоснабжения.

В рамках капитального ремонта системы теплоснабжения заменили инженерные сети в подвальной части дома и стояки в подъездах, выполнена изоляция трубопроводов, также подрядная организация выполнила прокладку внутренних трубопроводов системы отопления. В жилых помещениях и в местах общего пользования установлены новые радиаторы отопления.

В фонде отметили, что уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по дому составляет порядка 92%.