ЖКХ

Трубы отопления на улице Машинистов в Пскове разрушаются

Опасения по поводу старта отопительного сезона в домах на улице Машинистов возникают у «Псковских тепловых сетей». Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, по большей части они связаны с функционированием тепловых сетей.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Если быть честными, мы с опаской ожидаем отопительного сезона в данном микрорайоне, так как совершенно нет уверенности в нормальной работе оборудования котельной, не считая котла "Богатырь", который никогда не запускался, мы возлагаем на него большие надежды. Главные наши опасения связаны с функционированием тепловых сетей, которые начали течь ещё до начала отопительного сезона», - рассказали в ПТС.

На предприятии напомнили, что перед началом любого отопительного сезона все жилые дома должны быть наполнены подготовленной водой, поставлены под давление, чтобы во время начала подачи теплоносителя «не возникло никаких сюрпризов».

«Но сюрпризы начались ещё до запуска котлоагрегатов. Как мы говорили ранее, мы не успели провести нормальную диагностику сетей, не делали гидравлических испытаний и так далее, на это просто не было времени, так как отдали нам уже остановленную котельную. Приходится импровизировать и наблюдать за тем, как всё рассыпается», - констатировали в «Псковских тепловых сетях».

Как только в трубах появилось небольшое давление, они начали течь, продолжили специалисты. По их словам, ситуация касается не только труб отопления, но и горячего водоснабжения.

Работники ремонтной службы уже приступили к восстановительным работам, на первоначальном этапе они должны демонтировать повреждённые участки сетей.

«Есть только одна хорошая новость – все сети проложены воздушным способом (как отопление, так и горячее водоснабжение). Но что могло произойти с этими сетями? Взгляните на места соединения труб. Вы видите хоть какую-то изоляцию? Мы нет. Может, эти трубы монтировались с заботой о местных бездомных котиках, чтобы им было тепло зимой? Это единственное логичное объяснение всего этого безумия, которое здесь творится, - сыронизировали в ПТС. - Да что там говорить о сетях, вы посмотрите, в каком состоянии находится входная группа. Дерево попросту разрушило забор, так как росло внутри ограждающего элемента. И так здесь во всём. За что не возьмись, оно или течёт, или разваливается. Очень странно, что жители микрорайона не били тревогу, видя весь этот ужас, который происходит, а может благодаря этим деревьям и кустарникам котельную маскировали? Да кто тут уже разберется. Решение может быть только одно – приводить весь этот хаос к порядку, но сделать это за один день мы точно не сможем».