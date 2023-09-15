ЖКХ

Борис Елкин: Включать тепло пока рано

На сегодня 98% жилого фонда Пскова готово к отопительному сезону. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил глава города Борис Елкин.

«Некоторые дома уже завершили подготовку, но еще не поверили счетчики, в части домов завершается капитальный ремонт системы отопления. С остальными МКД ведем ежедневную работу», - отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Мы следим за погодой и готовы оперативно реагировать на ее изменения. Но прогноз говорит, что включать тепло пока рано», - заключил глава Пскова.