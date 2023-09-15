ЖКХ

Почти 70 домов не готовы к отопительному сезону в Пскове

Почти 70 домов не готовы к отопительному сезону в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковских тепловых сетей

«К отопительному сезону должны готовиться не только сети предприятия, но и внутридомовые сети. Если с социальными объектами дела обстоят хорошо, то по ряду многоквартирных жилых домов (МЖД) у нас есть некоторые опасения», – рассказали в Псковских тепловых сетях.

Контрольной точкой подготовки к отопительному сезону была назначена дата – 15 сентября. Именно в эту дату мог начаться отопительный сезон, если температура была бы ниже необходимых показателей.

По состоянию на 15 сентября, 68 домов не готовы к приёму тепла. По информации ПТС, это 23 дома, которые обслуживает МП города Пскова «Лифтмонтажсервис». Ещё 17 домов, которые обслуживает ООО УО «Седьмой район», присоединились бы к этому списку. Два дома, которые относятся к ООО «Микрорайон №7», и 4 дома, которые обслуживает ООО УО «УЖФ №7». Также к этим домам относят 22 дома непосредственного управления и товариществ собственников жилья.

В перечень входят: Улица Максима Горького, дом №4Б, улица Малясова, дом №5, Ленинградское шоссе, дом №65, улица Рельсовая, дом №3, Ленинградское шоссе, дом №24/10, улица Леона Поземского, дом №51, Зональное шоссе, дом №20, улица Космическая, дом №16, переулок Дружбы, дом №2/4, улица Космическая, дом №12, Рижский проспект, дом №49А, переулок Олега Зобова, дом №3А, улица Советская, дом №73А, улица Яна Райниса, дом №54А, улица Петровская, дом №6, улица Юности, дом №5, улица Лепешинского, дом №16А, улица Труда, дом №55, улица Инженерная, дом №82, улица Лепешинского, дом №14, Рижский проспект, дом №76/2, улица Яна Фабрициуса, дом №19.

«Мораль этой публикации только одна – за подготовкой жилого фонда к отопительному сезону нужно следить! Форма управления не имеет никакого значения», – заключили в Псковских тепловых сетях.