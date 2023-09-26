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Шесть районов Псковской области готовы к отопительному сезону на 100%

Шесть районов Псковской области готовы к отопительному сезону на 100%. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Ольга Миловидова.

«На сто процентов готовы несколько муниципальных образований - это Великолукский, Дедовичский, Локнянский, Палкинский, Плюсский и Пушкиногорский районы», – рассказала Ольга Миловидова.

Также гостья студии отметила, что по области готовность к отопительному сезону на конец прошлой недели составила 92%.

«Это достаточно высокий процент на этот период, с учетом того, что до 15 ноября у районов еще есть возможность доработать и устранить те пробелы, на которые обратил внимание Ростехнадзор при проведении предварительной оценки готовности», – обратила внимание Ольга Миловидова

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Она подчеркнула, что это время дается для получения паспорта готовности.

«Получение паспорта готовности подтверждает, что муниципальное образование готово к отопительному сезону. А паспорт получается до 15 ноября. Естественно, отопительный сезон может начаться раньше - с учетом погодных условий», – объяснила Ольга Миловидова.

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Полную версию интервью с Ольгой Миловидовой слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Коммунальный ликбез» сегодня в 12.05.