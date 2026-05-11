Плановые отключения электроэнергии пройдут в Островском округе

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Островском муниципальном округе 12 и 13 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Плановые отключения электроэнергии пройдут в следующих населённых пунктах:
12 мая с 9:00 до 17:00 - улица Яна Фабрициуса, улица Ветеранов Войны (Остров), деревня Маршевицы, деревня Дурново, деревня Спиры, деревня Сонино, деревня Загорье, деревня Сигорицы (Бараны), деревня Захново, деревня Владимирец (Федурково);
12 мая с 9:00 до 16:00 - деревня Белое, деревня Садки, деревня Мухи, деревня Горушка, деревня Тропкино;
12 мая с 8:00 до 17:00 - деревня Юршино, деревня Татищево, деревня Березка, деревня Тимохново, деревня Федурково;
13 мая с 9:00 до 16:00 - деревня Песково.
Телефон «горячей линии»: 8-800-220-0-220.