ЖКХ

Псковичи подали свыше 19 тысяч заявок на догазификацию

19 133 заявок подано на догазификацию в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принято заявок - 16 755. Отклонено заявок - 2 378. Заключено договоров - 16 165 (96% от принятых заявок). Выполнено договоров до границ участков - 12 418 (77% от заключенных договоров). Выполнено подключений - 1 999 (12% от заключенных договоров), следует из информации правительства Псковской области.

Главами всех 16 догазифицируемых муниципальных образований области с руководством АО «Газпром газораспределение Псков» составлены и согласованы производственные планы работ, по которым осуществляется мониторинг мероприятий по догазификации.

По состоянию на 22 сентября, по информации глав муниципальных образований области, планы работ исполняются в Куньинском, Локнянском, Палкинском, Новосокольническом, Невельском, Дновском, Печорском районах и в городе Пскове. Сорваны плановые сроки выполнения работ в городе Великие Луки, Великолукском, Псковском, Бежаницком, Порховском, Пыталовском, Дедовичском и Островском районах.