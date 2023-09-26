ЖКХ

Псковская область занимает 15 место в России по догазификации

Псковская область занимает 15 место в России по темпам догазификации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«15 место из 74 регионов -42 балла и в зеленой зоне», - отметил он.

Олег Басников рассказал, что за 2021-2022 года построено более 122 км газораспределительных газопроводов, а учитывая 2023 год - более 275 км. «На 129% рост. Строительно-монтажные работы будут продолжаться», - заверил Олег Басников.