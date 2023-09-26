ЖКХ

Около двух тысяч домов подключили к газу в Псковской области

Около двух тысяч врезок в дома сделали в ходе догазификации в Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прогресс есть, движение вперед есть. Арифметику высчитывал. До границ участков доведено 10 тысяч заявок. До фасада дома сколько уже завели таких труб? До конкретного человека? Вы работаете, молодцы. А люди месяцами ждут, когда газ подключат», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян .

Олег Басников объяснил, что подключено около 2 000 домовладений. В работе находится порядка 1,5 тысячи домов.