ЖКХ

Александр Котов представителям Газпрома: Давайте работать системно

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа призвал представителей Газпрома работать системно в рамках догазификации. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

У генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олега Басникова спросили, сколько времени занимает пуск газа от момента подачи заявки на догазификацию, поскольку есть факты длительного ожидания.

В ответ он предложил назвать конкретные адреса, чтобы дать точный ответ.

«Такой подход в корне неправильный, - заметил Александр Котов. - Мы вам будем пересылать обращения? Давайте системно работать. Есть заявки и договоры. В соответствии с договорами и работайте. Очерёдность должна быть. Поменяйте систему».