ЖКХ

Отопление в Дно дадут 5 октября

Отопительный сезон в Дновском районе начнется 5 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Михаил Шауркин.

«Сегодня подписал постановление о начале отопительного сезона в Дновском районе с 5 октября. В этом году он начнется раньше запланированного срока», - рассказал Михаил Шауркин.

Глава района отметил, что заполнение системы отопления уже произведено. В случае возникновения проблем с завоздушиванием дновцев просят обращаться в управляющую компанию, телефон диспетчера: 8-911-370-24-26.

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