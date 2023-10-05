ЖКХ

Псковский предприниматель выплатил более 35 тысяч рублей задолженности «Экопрому»

Псковский предприниматель выплатил более 35 тысяч рублей задолженности «Экопрому», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области продолжает работу по сокращению задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по оплате за коммунальную услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами»



Арбитражный суд Псковской области вынес решение в отношении псковского предпренимателя о взыскании задолженности в пользу ООО «Экопром» в размере 35723 рублей, пени и госпошлины.