ЖКХ

Армен Мнацаканян: Третий год подряд Новоржевский район не получает паспорт готовности к отопительному сезону

Третий год подряд Новоржевский район не получает паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян рассказал в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Третий год подряд Новоржевский район не получает паспорт готовности. Я помню первый год, когда было уже холодно и встал вопрос о необходимости покупать котлы. Губернатор выделил деньги, котлы купили, привезли. Не те котлы заказали», – отметил Армен Мнацаканян.

Он добавил, что позже про эти котлы вышел фильм, снятый при помощи иностранных телекоммуникационных систем.

«Котлы превратили в политику», – заключил депутат.

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Напомним, 3 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что трудности с подготовкой к отопительному сезону возникли в Пустошкинском и Новоржевском районах. Глава региона тогда принял следующие решения: работа новой администрации Пустошкинского района заслуживает поощрения – экономия останется в районе для дальнейшего развития ЖКХ; чтобы жители Новоржевского района не страдали – из бюджета области дополнительно выделили 2,2 млн рублей.