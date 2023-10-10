О необходимости проведения поверки счетчиков газа напомнили псковичам

Более 95 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Чтобы компания учитывала показания счетчика при начислении суммы платежа, прибор учета должен быть поверен, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
«Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика», – обратились к псковичам в «Газпроме».
Ежемесячно в своих квитанциях «Газпром межрегионгаз Псков» размещает информацию о межповерочном интервале, а за три месяца до срока поверки абоненты в своих платежных документах получают уведомления о необходимости проведения поверки.
По истечении межповерочного интервала, а также в случае нарушения целостности пломб или неисправности счетчика, показания прибора учета не могут быть приняты к учету. В этих случаях в соответствии с пунктом 32 Правил поставки газа расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.