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Отопление на улице Мира в Стругах Красных планируют запустить 31 октября

Ремонт участка теплотрассы на улице Мира в Стругах Красных затягивается, жителей временно неотапливаемых квартир просят отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения до окончания восстановительных работ. О причинах задержки ремонта глава Стругокрасненского района Александр Волков рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

Александр Волков рассказал, что решение о выделении местному бюджету денег на ремонт участка теплотрассы на улице Мира приняли в июне. Администрация района дважды объявляла электронный аукцион на выполнение работ по ремонту теплотрассы - 30 июня и 2 августа. Оба аукциона признали несостоявшимися.

«По результатам несостоявшихся аукционов законом предусмотрена возможность заключения прямого договора на тех же условиях. 5 сентября был заключен прямой договор на выполнение работ по ремонту теплотрассы со сроком окончания работ – 15 октября. После заключения договора подрядчик сделал заявку на поставку необходимых труб, однако на заводе изготовителе была очередь из таких заказчиков, в результате чего поставка труб на ремонтируемый объект состоялась только в октябре», - отметил Александр Волков.

Глава района добавил, что для ускорения процесса монтажа труб были привлечены дополнительные бригады сварщиков, которые работают без выходных.

Техническое испытание новой теплотрассы и пуск теплоносителя планируется 31 октября.

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«Мы понимаем, что сейчас в квартирах холодно, на улице понизилась температура. Мы просим отнестись с пониманием и набраться терпения до окончания восстановительных работ. Со своей стороны, как администрация района, мы усилили контроль за подрядчиком. Просим извинения за доставленные временные неудобства», - заключил Александр Волков.