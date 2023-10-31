ЖКХ

Коммунальную инфраструктуру Острова-3 планируют комплексно модернизировать

Остров-3 готовится к масштабной и комплексной модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковская область приступила к реализации масштабной региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. О подготовительной работе по комплексному обновлению систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Острова-3 губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил его заместитель Игорь Шатурный.

Михаил Ведерников напомнил о серьезных средствах, которые при поддержке правительства России будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры Острова-3. Только из федерального бюджета на эти цели выделено более 1,4 млрд рублей. Совокупно на реализацию программы из федерального, регионального и местного бюджетов регион направит более 1,8 млрд рублей. «Проекты достаточно серьезные, сложные, которые должны быть завершены к концу следующего года. Поэтому важно, чтобы уже в этом году была проведена работа по контрактации объектов», — добавил Михаил Ведерников.

Игорь Шатурный подчеркнул, что в рамках программы на федеральном уровне одобрены к модернизации 6 объектов изношенной коммунальной инфраструктуры бывшего военного городка Остров-3. Речь идет о создании станции второго подъема воды, реконструкции очистных сооружений канализации, строительстве основной внутриквартальной теплотрассы и пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) с прокладкой трубопроводов горячего водоснабжения.

Вице-губернатор также проинформировал, что по трем объектам уже подготовлена проектно-сметная документация. Проект реконструкции очистных сооружений проходит госэкспертизу. По ЦТП аукционы будут объявлены одновременно на проектирование и строительство.

Глава региона поинтересовался, какие основные сложности наблюдаются в настоящее время. «Проблем пока нет. Готовим конкурсную документацию. В рамках вашего поручения до декабря определим всех подрядчиков», — заметил Игорь Шатурный.

«Объем работ, действительно, очень большой. Нужно составить план-график их выполнения и внимательно следить, контролировать ситуацию», — заключил губернатор. Он также напомнил о значении программы для жителей Острова-3, которая позволит улучшить качество коммунальных услуг для населения, повысить надежность коммунальной инфраструктуры населенного пункта.