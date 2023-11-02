ЖКХ

Ряду псковичей сделали перерасчет после использования чат-бота тепловых сетей

Нескольким жителям Пскова сделали перерасчет платы в результате использования чат-бота «Псковских тепловых сетей». Об этом начальник службы энергосбыта предприятия Екатерина Максимова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В чат-боте можно передать показания, там показываются и даты последних передач показаний. Человек открыл чат-бот, посмотрел, что очень давно передавал показания. Мы весь этот период начисляли по среднему. Прибор учета был рабочий, и при новой передаче показаний мы сделали перерасчёт», - рассказала Екатерина Максимова и отметила, что уже было отмечено несколько таких случаев.

Гостья студии добавила, что в чат-боте ПТС можно оплатить квитанцию, передать показания, узнать о задолженности. Единственное, что потребуется абоненту – ввести номер своего лицевого счета, его можно найти на бумажной квитанции.

Чат-ботом «Псковских тепловых сетей» воспользовались уже более двух тысяч абонентов, он доступен по ссылке.