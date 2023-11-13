ЖКХ

Более 50 тысяч обращений обрабатывает ежемесячно специалист ГИС ЖКХ, заявили в «Экопроме»

Законодательством РФ предусмотрена субсидия нуждающимся на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (в т.ч. и услуги по обращению с ТКО) не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденного вступившего в законную силу судебного акта непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Ежемесячно в адрес филиала ООО «Экопром» от регионального комитета по социальной защите Псковской области поступают запросы о наличии или отсутствии задолженности для получения льгот (субсидий) в отношении более 50 000 граждан.

Информацию о наличии у граждан непогашенной задолженности, подтвержденной судебным приказом, уполномоченный орган получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сверка в которой проводится ежемесячно. В случае наличия судебного приказа субсидия не назначается. При установлении факта получения субсидий при имеющемся судебном приказе выплата приостанавливается.

Процесс получения данных о наличии или отсутствии задолженности выглядит следующим образом:

Заявитель подает заявление на предоставление субсидии или компенсации в орган соцзащиты.

Данные запросы автоматически направляются поставщикам жилищно-коммунальных услуг через систему ГИС ЖКХ.

Поставщик ЖКУ проверяет информацию о заявителе, наличие судебной задолженности и через систему ГИС ЖКХ формирует соответствующий ответ.

Организация, сформировавшая запрос о льготе или субсидии, проверяет полученные в ГИС ЖКХ документы и принимает соответствующее решение.

«Чтобы не попасть в число должников и получить положенную субсидию: плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, согласно постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"», - напомнили в компании.