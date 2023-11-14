ЖКХ

Правительство России установило предельный рост тарифов ЖКХ

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы.

В документе, на который ссылается РИА Новости, указано, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

Подобные индексы — один из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают региональные власти. Их используют для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

Правительство уже подписало соответствующее распоряжение.