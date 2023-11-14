ЖКХ

Псков получил паспорт готовности к отопительному периоду

Псков получил паспорт готовности к отопительному периоду сегодня, 14 ноября. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Александр Грацкий отметил, что в этому году серьезных трудностей при подключении отопления в Пскове не возникло. Происходили небольшие локальные аварии, которые оперативно ликвидировались.

«В этом году "Псковские тепловые сети" очень полотно подготовились, много разрыли за лето, много чего переделали, отремонтировали аварийные участки», - обратил внимание Александр Грацкий.