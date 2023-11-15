ЖКХ

Внутрипоселковые газопроводы построили в псковской деревне Федоровщина

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью более 3 км в рамках догазификации деревне Федоровщина Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новые сети создали возможность газификации 95 домовладений в деревне Федоровщина, а также позволят приступить к догазификации жилых домов в деревне Неелово-1 Псковского района. Все собственники домовладений подали заявки на подключение, на сегодня газопроводы построены до границ 41 земельного участка.

«После ввода газопроводов в эксплуатацию мы оперативно начнем подключение домовладений, готовых к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.