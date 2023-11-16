Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ проведут псковские единороссы

Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в Псковской области с 20 ноября по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Приемы проведут партийные депутаты, а также представители профильных ведомств.
Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону:
«Отметим, вопросы жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых горячих тем обращений в общественные приемные "Единой России" и лидер по поступлению предложений в народную программу. В среднем, каждое четвертое обращение связано с этой сферой. По итогам недели приемов вопросы будут обобщены и вынесены на обсуждение с профильным ведомством», - добавили в отделении.