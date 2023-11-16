ЖКХ

Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ проведут псковские единороссы

Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в Псковской области с 20 ноября по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Приемы проведут партийные депутаты, а также представители профильных ведомств.

20 ноября с 14.00 до 17.00 прием проведет председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

21 ноября с 10.00 до 13.00 прием проведет вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

22 ноября с 10.00 до 13.00 прием проведут вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, депутат регионального парламента Владимир Кузь, с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Наталья Мельникова.

23 ноября с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону:

8 (8112) 66-25-12 - в Пскове,

8 (81153) 4-80-11 - в Великих Луках,

телефоны приемных в районах можно узнать на сайте.

«Отметим, вопросы жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых горячих тем обращений в общественные приемные "Единой России" и лидер по поступлению предложений в народную программу. В среднем, каждое четвертое обращение связано с этой сферой. По итогам недели приемов вопросы будут обобщены и вынесены на обсуждение с профильным ведомством», - добавили в отделении.