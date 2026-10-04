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Реконструкцию котельной в Пскове закончат весной

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Ход работ на объекте энергетической инфраструктуры Пскова проконтролировали представители руководства Минстроя России, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Пскова

Временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов совместно с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько и заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным оценили объём выполненных ремонтных работ и ход реконструкции объекта.

Котельное оборудование уже смонтировано, завершается монтаж газового. После опрессовки рабочие перейдут к обмуровке котла.

 

Замена третьего котла запланирована на весну. Оборудование закупается, демонтаж выполним в конце отопительного сезона 2026–2027 годов – так, чтобы работы не повлияли на подачу тепла.

Работы по реконструкции проходят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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