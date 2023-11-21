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Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе

22.11.2023 08:19|ПсковКомментариев: 0

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе благодаря участию Псковской области в президентском нацпроекте «Чистая вода». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Первая построена в поселке Дубрава-1. Она обеспечит качественной питьевой водой 1150 человек, 10 многоквартирных жилых домов, детский сад, школу и медицинский пункт. Вторая – в поселке Дорожный. Она обеспечит 450 человек, пять многоквартирных домов и котельную.

Станции уже работают и могут вместе выдавать свыше 300 кубических метров чистой воды в сутки. Общий объём инвестиций составил более 35 млн рублей.

Теги: #вода #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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