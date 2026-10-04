В Госдуме объяснили, в каком случае могут пересчитать плату за ЖКУ

Россияне, длительное время находившиеся в больнице и фактически не проживавшие в квартире, могут обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Если человек длительное время находился в больнице и фактически не проживал в квартире, он может обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги. Правила предоставления коммунальных услуг прямо предусматривают, что справка о нахождении на стационарном лечении может использоваться как документ, подтверждающий период временного отсутствия гражданина», - сказал Якубовский.

Парламентарий объяснил, что речь идет об отсутствии жильца дома более пяти полных календарных дней подряд. Он уточнил, что после возвращения необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги с заявлением о перерасчете и приложить документы, подтверждающие период госпитализации. По его словам, сделать это необходимо не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия, пишет РИА Новости.

«При этом перерасчет производится не по всей квитанции автоматически. Его возможность и порядок зависят от конкретной коммунальной услуги и способа расчета платы. Например, для холодного и горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета перерасчет, как правило, возможен только при подтвержденной технической невозможности их установки. Отопление и электроснабжение по самому факту временного отсутствия не пересчитываются», - добавил он.

Депутат отметил, что отдельный порядок перерасчета действует в отношении платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), поскольку в российских регионах могут применяться разные способы ее расчета: исходя из количества проживающих, площади жилого помещения либо в предусмотренных законодательством случаях с учетом объема отходов.