ЖКХ

Цены на газ в баллонах в восьми районах Псковской области вырастут почти на 200 рублей

Цены на газ в баллонах для населения увеличатся в Новосокольническом, Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Куньинском, Локнянском, Невельском и Усвятском районах с 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области.

«У меня вопрос по ценообразованию на баллонный газ. Сейчас соседка обратилась с таким вопросом: "В Новосокольниках заказывала газ, а он подорожал с 800 рублей до 995 рублей". Я официальной информации о подорожании не нашел. Соответственно вопрос: в связи с чем подорожал баллонный газ?» - спросил мужчина в комментариях на странице губернатора Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Ответ дали в комитете по тарифам и энергетике. Там сообщили, что с 1 декабря ООО «Союз» прекращает деятельность по реализации сжиженного газа в баллонах населению Новосокольнического, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Невельского, и Усвятского районов. Вторая организация, которая снабжает население Псковской области балонным газом по регулируемым ценам, - это ООО «Псковтрансгаз».

«В целях недопущения ситуации, когда в районе не у кого будет заказать балонный газ, проведена работа с ООО "Псковтрансгаз", и организация выразила готовность снабжать население балонным газом в указанных районах. Стоимость баллона у ООО "Псковтрансгаз" - 995 рублей, а у ООО "Союз" была 800 рублей. Разница существенная, но у двух разных организаций стоимость баллона не может быть одинаковой в силу определенных причин: объемов закупки, расходов по хранению и других расходов, связанных с оказанием услуги», - пояснили в комитете.

Отмечается, что при установлении цен на баллонный газ для ООО «Псковтрансгаз» на 2024 год стоимость будет пересмотрена.

Телефон для заказа баллонов остается прежний: 8-800-707-0-791.