Суд подтвердил статус ООО «Теплый Остров» как единственной теплоснабжающей организации в округе

Суд отказал ООО «Теплый Остров» в признании незаконным постановления о присвоении ему статуса единой теплоснабжающей организации на территории Островского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

➡Согласно оспариваемому постановлению, обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Островского округа в зоне деятельности его котельной - территории военного городка «Остров-3». Территория военного городка «Остров-3» до 2021 года относилась к зоне действия котельной №17.

С 2021 года на месте котельной №17 расположена модульная котельная ООО «Теплый Остров», которая служит источником тепловой энергии в зоне, ранее являвшейся зоной действия котельной №17.

Суд установил, что в настоящее время котельная №17 как объект теплоснабжения не существует. Иные альтернативные источники предоставления коммунальных услуг на территории военного городка «Остров-3», кроме модульной котельной ООО «Теплый Остров», также отсутствуют.

Ранее сообщалось об иске ООО «Теплый остров» к администрации Островского округа и правительству Псковской области. Компания требует взыскать более 324 миллионов рублей убытков. 

