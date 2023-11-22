ЖКХ

Новые деревни Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО

Новые населенные пункты Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«На этот раз цивилизованный сбор отходов организован в деревнях Куньинского района: деревне Хомушино, где находится семь домов, и деревне Куркино, где находится всего один дом и проживает два человека», - рассказали в «Экопроме».

В связи с этим регоператор обращает внимание жителей деревень Куркино и Хомушино: с 23 ноября 2023 филиал ООО «Экопром» будет осуществлять вывоз ТКО из указанных населенных пунктов во второй и четвертый четверг месяца. Способ сбора отходов: мешковой.

Место сбора: