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Владимир Кузь разбирается в ситуации с подключением к частному газопроводу в Псковском районе

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь разбирается в ситуации с подключением к частному газопроводу в деревне Ветошка Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», о соответствующей проблеме рассказала местная жительница на личном приеме у депутата.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Владимир Кузь провел прием граждан в рамках реализации Народной программы. К нему обратилась Татьяна Шпадарук из деревни Ветошка с жалобой на деятельность «Газпрома». Женщина рассказала, что жители семи домов собрали деньги и за собственные средства провели ветку газопровода.

«Когда началась догазификация, работники нахально, нас не предупреждая, подсоединили к нашей трубе другие дома. Ни писем, ни звонков, никаких уведомлений об этом решении нам не поступало. Конечно, людям нужен газ, но не за наш же счет!» - возмутилась местная жительница.

Владимир Кузь согласился, что здесь присутствует грубое нарушение конституционных прав жителей. И поделился, что в деревне, где он проживает, сложилась такая же ситуация.

«Мы писали заявление в полицию и в прокуратуру. Ходили в суд, но, к сожалению, проиграли. Мы останавливаться не будем и пойдем дальше. Здесь я полностью с вами на одной стороне. Как депутат, напишу письмо на имя заместителя губернатора, который курирует вопрос газификации», - сказал Владимир Кузь. Кроме того, депутат поделился текстом письма, который отправлял в прокуратуру, и дал личный номер телефона, чтобы держать вопрос на контроле.

«Чем больше будет писем в прокуратуру, тем больше вероятность, что мы сможем решить эту проблему вместе», - заключил Владимир Кузь.