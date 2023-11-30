ЖКХ

О трудностях при вывозе мусора рассказали в «Экопроме»

Сотрудники филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») сталкиваются с трудностями при вывозе мусора из-за заснеженных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Самым распространенным комментарием в социальных сетях после обильного снегопада является: "Зима пришла опять неожиданно". Так случилось в Пушкиногорском, Куньинском, Себежском и других районах Псковской области. "У нас такое впечатление, что здесь никто не живëт", - спорят между собой участники, у кого больше снега. Жалуются и жители многоквартирных домов, и жители больших и малых деревень многих районов региона. Лучше всех о дорожной обстановке знают водители филиала ООО "Экопром". Улица Горная, Первомайская, Захарова, Лесная, Советская, Восточная, Дачная и другие: где-то не подняться в гору – скользко, где-то не прочищен проезд. С аналогичной ситуацией встретились в деревнях Кокорино, Колоканово, Кошкино, Губино, Степаньково Пушкиногорского района», - поделились в «Экопроме».

В Куньинском районе водителей поджидали «не меньшие затруднения и нерасчищенные улицы Куньи, деревни Харитоново, Встеселово, Слепнёво».

«А в Себеже и районе контейнеры врастали в сугробы на улице Островского, деревнях Илово, Мостище и других. Надеемся, что в ближайшее время дорожная обстановка в населенных пунктах Псковской области улучшится и вывоз отходов будет производиться без дополнительных трудностей», - добавили в «Экопроме».