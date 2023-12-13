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О работе водителей рассказала руководитель отдела кадров филиала «Экопрома»

14.12.2023 22:22|ПсковКомментариев: 0

О работе водителей рассказала руководитель отдела кадров филиала ООО «Экопром» Елена Сидорова.

 

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Работа в нашей компании связана с поездками по городу или районам. Все решается индивидуально и в зависимости от пожелания работника. График работы составляется также с учетом пожелания сотрудника, это могут быть варианты 5/2, 2/2, 3/2. Для иногородних предусмотрен вахтовый метод работы: с предоставлением жилья и оплаты проезда.

В обязанность водителя входит управление автомобилем, для чего потребуются права категории «С» или «СЕ». В нашем автопарке имеются мусоровозы с системой задней загрузки, спецтехника для вывоза КГО, замены больших контейнеров, для ликвидации свалок. В состав экипажа входит оператор, который выполняет работу по сбору отходов: подвозит контейнер к машине для выгрузки, собирает мешки. За день экипаж объезжает несколько десятков контейнерных площадок.

На маршруте водитель или его напарник производит фотофиксацию: фиксируют наполняемость контейнеров до момента погрузки и после их опустошения. Также фиксируется состояние дорог и наличие препятствий в виде припаркованного автотранспорта.

Несмотря на сформировавшийся коллектив, мы регулярно проводим дополнительный набор водителей и операторов в связи с ростом компании, охватом новых населенных пунктов и приобретением дополнительной техники.

Подготовлено пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Теги: #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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