ЖКХ

Без электроснабжения в Псковской области остаются 5,5 тысячи человек

Без электроснабжения в Псковской области по состоянию на 10.00 сегодня, 17 декабря, оставались 5,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.

«Из-за ухудшения погодной обстановки в Псковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) зафиксированы новые отключения потребителей – по данным на 10:00 (мск) без электроснабжения остаются 5,5 тысячи человек», - сообщили в министерстве.

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Ранее в компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения.

Телефон работает круглосуточно.