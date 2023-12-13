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Энергетики работают в особом режиме в Псковской области из-за непогоды

17.12.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Циклон принес в Новгородскую и Псковскую области мокрый снег, гололед и шквалистый ветер. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Новгородской области работает в режиме повышенной готовности, в Псковской области — в особом режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

На смене 141 аварийная бригада. Привлечена 151 единица техники. 130 дизельных генераторов общей мощностью 4,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.

Теги: #регион60 #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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