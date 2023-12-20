ЖКХ

Псковское УФАС выписало еще один миллионный штраф компании «Россети»

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 24 договорам по техприсоединению домовладений к электросетям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Компания должна была выполнить подключение объектов по данным договорам, но в сроки, указанные в договорах, этого не сделала. Филиал утверждал, что прикладывал все усилия для скорейшего изменения ситуации и предпринимал все возможные меры к выполнению мероприятий по технологическому присоединению объектов. Однако антимонопольная служба выявила, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.

Так как ПАО «Россети Северо-Запад» - монополист на рынке, возможности подключить электричество в другой компании у граждан нет. Таким образом УФАС по Псковской области установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан.

В ходе рассмотрения дела пять объектов были подключены, и заявителями были подписаны акты, однако это произошло за пределами сроков, установленных договорами, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств по 14 договорам по техприсоединению домовладений к электросетям.