ЖКХ

Более 20 площадок для сбора мусора оборудовали в Печорах

В Печорах оборудованы 24 контейнерные площадки для сбора бытового и крупногабаритного мусора. Об этом сообщил глава Печорского округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«В августе текущего года между комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области и Печорским районом в рамках реализации государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области" было заключено соглашение о предоставлении субсидии на оборудование 24 контейнерных площадок с антивандальным покрытием для накопления ТКО на общую сумму около 4,4 млн рублей», - рассказал он.

Подрядчик установил двух-, трех-, четырех- и пяти-секционные площадки шириной от 2 до 14 метров. Половина из них предусматривает сбор крупногабаритных отходов. «Площадки изготовлены по специально разработанному дизайну с учетом индивидуальных особенностей их размещения и нагрузки. Благодаря удачному цветовому решению объекты гармонично вписались в городскую среду», - подчеркнул Валерий Зайцев.

На всех площадках установлены информационные таблички с данными регионального оператора и графиком вывоза ТКО. Работы по благоустройству прилегающих территорий планируется продолжить весной, при наступлении благоприятных погодных условий, добавил глава округа.

Перечень адресов, по которым установлены площадки для сбора ТКО: