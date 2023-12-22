ЖКХ

О сроках оплаты квитанций напомнили в «Экопроме»

Оплату коммунальных услуг необходимо производить до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Если вам не пришла квитанция до 10 декабря, вы можете обратиться в наш Центр обслуживания клиентов по телефону 8 (8112) 201921 или в АО "Псковские коммунальные системы" по телефону 8 (8112) 291868 для уточнения суммы начислений», – обратились в «Экопроме»

Кроме того, филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту, заполнив заявление на официальном сайте ro-pskov.ru.

От своевременности и полноты внесения платы зависит бесперебойность и качество оказания региональным оператором услуги по обращению с ТКО. Своевременная оплата позволит компании выполнять работу без сбоев, а потребителям — не накапливать долги и жить в чистых городах, селах и деревнях.

Источник: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)