ЖКХ

Обновление коммунальной инфраструктуры в Острове-3 на 1,6 млрд рублей начнут в 2024 году

Об обновлении систем коммунальной инфраструктуры в Острове-3 рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, в 2024 году продолжится капремонт водопроводных и канализационных сетей в военном городке «Остров-3». Объём финансирования на 2024 год составит 44,5 млн руб.

«Благодаря поддержке нашего президента на следующий год запланировано строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры в военном городке "Остров-3" на общую сумму 1,6 млрд рублей», - добавил Михаил Ведерников.