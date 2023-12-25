Не сушить одежду над газовыми приборами призвали псковичей

Основные правила пользования бытовым газом жителям Пскова и Псковской области напомнили в преддверии новогодних праздников. Памятку Псковской Ленте Новостей предоставили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Во избежание несчастных случаев, связанных с утечкой газа, при использовании газовой плиты следует:
- перед включением открыть окно или форточку для притока свежего воздуха в помещение;
- при приготовлении пищи убавить пламя после закипания жидкости, чтобы жидкость не залила огонь и не произошла утечка газа;
- после приготовления пищи сразу же закрыть кран горелки и кран на опуске перед газовым прибором. Также всегда следует проверять положение крана перед уходом из дома.
Во избежание несчастных случаев нельзя:
- заклеивать и замуровывать решетки вентиляционных каналов;
- пользоваться неисправным или поврежденным газовым оборудованием, использовать газовые приборы не по назначению, сушить над ними одежду;
- самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газовых приборов;
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра, использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей и людей, не контролирующих свои действия;
- отапливать помещения газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;
- подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиляционным каналам.
При появлении запаха газа в помещении необходимо:
- немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;
- перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;
- открыть все окна и форточки для проветривания помещения;
- покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду городской газовой службы по телефону: 04 (с мобильных 104);
«Знание и соблюдение элементарных правил, умение правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием и грамотно действовать при утечке газа – залог вашей безопасности и безопасности ваших соседей. Аварийно-диспетчерская служба нашей компании всегда на страже вашей безопасности: 04, 104, 112. Желаем безопасных новогодних праздников!» - добавили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».