ЖКХ

Не сушить одежду над газовыми приборами призвали псковичей

Основные правила пользования бытовым газом жителям Пскова и Псковской области напомнили в преддверии новогодних праздников. Памятку Псковской Ленте Новостей предоставили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Во избежание несчастных случаев, связанных с утечкой газа, при использовании газовой плиты следует:

перед включением открыть окно или форточку для притока свежего воздуха в помещение;

при приготовлении пищи убавить пламя после закипания жидкости, чтобы жидкость не залила огонь и не произошла утечка газа;

после приготовления пищи сразу же закрыть кран горелки и кран на опуске перед газовым прибором. Также всегда следует проверять положение крана перед уходом из дома.

Во избежание несчастных случаев нельзя:

заклеивать и замуровывать решетки вентиляционных каналов;

пользоваться неисправным или поврежденным газовым оборудованием, использовать газовые приборы не по назначению, сушить над ними одежду;

самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газовых приборов;

оставлять включенные газовые приборы без присмотра, использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;

допускать к пользованию газовыми приборами детей и людей, не контролирующих свои действия;

отапливать помещения газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;

подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиляционным каналам.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;

открыть все окна и форточки для проветривания помещения;

покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду городской газовой службы по телефону: 04 (с мобильных 104);

«Знание и соблюдение элементарных правил, умение правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием и грамотно действовать при утечке газа – залог вашей безопасности и безопасности ваших соседей. Аварийно-диспетчерская служба нашей компании всегда на страже вашей безопасности: 04, 104, 112. Желаем безопасных новогодних праздников!» - добавили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».