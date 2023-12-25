ЖКХ

Псковское УФАС оштрафовало «Газпром» на миллион рублей за срыв сроков газификации

Штраф в размере один миллион рублей назначили АО «Газпром газораспределение Псков» за неисполнение обязательств по договорам по техприсоединению домовладений к газовым сетям по программе догазификации. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского УФАС.

Заявления о невыполнении процедуры подключения к газовым сетям домовладений жителей Псковской области поступили в Псковское УФАС от местных жителей. Управление не установило препятствий для неисполнения обязательств сетевой компанией в ходе рассмотрения административного производства.

«Компания должна была в сроки, установленные договорами, подключить объекты заявителей, однако не выполнила свои обязательства», – отметили представители УФАС.

Поскольку АО «Газпром газораспределение Псков» является субъектом естественной монополии, его действия нарушили права и законные интересы заявителей, так как другой возможности подключить газ у граждан нет, заметили в ведомстве.