ЖКХ

Аварийная бригада «Горводоканала» устраняет последствия прорыва на улице Коммунальнгой в Пскове

В районе дома №12 по улице Коммунальной произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения. Из-за утечки отключена холодная вода в четырех жилых домах, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Три из них - №№14, 14А и 16 - в ближайшие полчаса переключат на резервный источник, и подача холодной воды будет восстановлена. По поводу дома №12 вопрос переключения решается», - уточнил он.

Аварийная бригада «Горводоканала» уже на месте и устраняет последствия прорыва.

«Людей и техники на объекте достаточно. Для безопасного проезда транспорта залитый водой участок проезжей части посыпали песком. Время восстановительных работ уточняется», - добавил Борис Елкин.