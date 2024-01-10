ЖКХ

Морозы не страшны: в «Псковских тепловых сетях» рассказали, какая погода неблагоприятна для теплотрасс

Аномальные холода привыкшему к комфорту горожанину в принципе неприятны. А если вдруг в минус 25 еще и отопление отключают - это уже катастрофа. В этом смысле не позавидуешь жителям Подмосковья, которые в лютые холода остались без тепла. В Пскове, к счастью, новогодние праздники прошли без подобных ЧП. Но это не значит, что у сотрудников «Тепловых сетей» не было работы.

О том, сколько утечек было в областном центре, как быстро проблемы решались и почему все-таки не всем псковичам было тепло в своих квартирах, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Праздники прошли спокойно

«Эти праздники прошли спокойно. Утечек было десять», - сообщили в службе по внешним связям и информации МП г. Пскова «Псковские тепловые сети».

Как пояснил начальник службы по внешним связям и информации предприятия Алексей Ермолаев, утечки происходили в разных районах города. «Везде были свои трудности. Ничего сверхъестественного не произошло. У нас бывает, что в обычные дни по девять утечек в день, а за неделю десять - это не так много», - пояснил он.

Последствия инцидентов устранялись достаточно быстро: согласно нормативам, время отключения отопления для ремонта не должно превышать 6 часов. «Нам главное - ликвидировать утечку: выявили место утечки и провели необходимые работы», - отметил руководитель службы по внешним связям и информации.

Он напомнил, что накануне Нового года была ликвидирована утечка на рынке «Нива»: «29 декабря на телефон аварийно-диспетчерской службы поступил сигнал. На часах 16 часов, а это значит, что скоро все поедут домой. Но секундочку, впереди же Новый год! Первым делом люди поедут еще и по магазинам, и на рынок! Организовать работы на оживленной парковке было очень сложным мероприятием, но мы со всем справились. Естественно, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы разогнать машины и оцепить место проведения работ. На все это ушло почти два часа».

По словам Алексея Ермолаева, жалоб тоже было довольно много, потому что труба, которую прорвало, была магистральной, и под отключение попало несколько десятков жилых домов. «Хорошо хоть морозов больших не было. Мы тоже приезжали на место проведения работ, но к нашему прибытию уже все было почти закончено. К нам несколько раз подходили разные люди, мы думали, что их интересует подача тепла, но нет, нас спрашивали только о том, когда мы свои машины и оцепление уберем», - рассказал он.

Самое главное для сотрудников ПТС - сделать все качественно. «Чтобы потом не пришлось возвращаться и переделывать», - отметил начальник службы по внешним связям и информации.

Аномальные холода на работе «Псковских тепловых сетей» негативно не сказались. «Когда холодно на улице - для нас это неплохо: мы работаем в одном и том же температурном графике. У нас нет температурных качелей, не снижаем температуру теплоносителя», - пояснил Алексей Ермолаев.

По его словам, самое страшное для теплотрасс - это перепады температур. Например, как в настоящее время, когда на смену аномальным холодам пришла теплая погода: «Мы сбрасывает температуру теплоносителя со 120-130 до 80-90 градусов. Теплоноситель идет с меньшей температурой, металл сужается, и все слабые места вылезают наружу. Для нас страшны эти температурные качели».

Еще больше проблем от так называемых «моргачей» - кратковременного отключения электрической энергии.

Кстати, именно внезапное отключение электричества стало причиной ЧС в Подмосковье, когда 173 жилых дома в Подольске и Климовское отделение Подольской областной клинической больницы на несколько суток остались без отопления. По информации СМИ, часть города отапливалась одной ведомственной котельной Климовского патронного завода. На территории завода произошло отключение электричества, после чего последовал гидроудар, то есть скачок давления в системе, из-за этого начались порывы в теплосетях.

Подобная ситуация (только без столь длительных последствий) сложилась в декабре в Пскове. Работникам теплосетей пришлось заменить три метра трубы. Причина неисправности - остановка котельного оборудования, которая была вызвана отключением электрической энергии.

«Ошибочно полагать, что от "моргачей" страдает только котельное оборудование. Сетям достаётся не меньше. Перепады давления в трубопроводах - это неминуемые гидроудары и «температурные испытания» для сетей. Раньше таким способом проверяли качество сетей: теплоноситель разогревали до максимально возможной температуры и запускали в систему теплоснабжения. Трубы разогревались, а после этого в них запускали холодную воду. От резких перепадов температуры трубы разрушались даже сильнее, чем от гидравлических испытаний», - пояснил Алексей Ермолаев.

Холодно дома

Жаловались псковичи и на проблему, которая не совсем относится к зоне ответственности «Псковских тепловых сетей», - некомфортная температура в квартирах. Например, в морозную погоду было достаточно холодно в домах, относящихся к старому жилому фонду.

«Теплоноситель в котельной для всех домов одинаковый. Мы его не разогреваем больше для новых домов, меньше - для старых, или наоборот. Вопрос в том, сколько тот или иной дом готов забрать этого тепла. То есть в каком состоянии находятся его внутридомовые сети. Старые дома не оборудованы системами метрологии, то есть они не перестраивают свою работу по температуре наружного воздуха. Даже если мы откорректировали работу котельной в соответствии с температурой за окном, вы это почувствуете часа через два, когда новый теплоноситель до вас дойдет», - пояснил Алексей Ермолаев.

Во время капремонтов в домах устанавливаются системы с датчиками на улице - такие же, как в новых домах, и жильцы в режиме реального времени могут корректировать температуру. «Кроме того, в новых домах - новые радиаторы с хорошей теплоотдачей. А в домах со старыми трубами циркуляция может быть другая. Также важно, как управляющая компания отработала в межсезонье: промыла ли систему отопления. Тут много критериев», - отметил он.

Чей «гейзер»?

Несмотря на небольшое количество утечек на теплотрассах, обращений от псковичей было много - более 1000 телефонных звонков, около 200 сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Однако большинство проблем не касалось работы теплосетей.

«Всего 57 домов имели реальные проблемы, связанные с нашей работой», - пояснил Алексей Ермолаев.

Кроме того, чтобы меньше возникало непредвиденных ситуаций в отопительный сезон, большая работа предприятием проводится в межсезонье. «Мы перекладываем по 10 км сетей каждый год. Также проводим гидравлические испытания наших сетей. В прошлом году у нас было всего четыре месяца на эти мероприятия. Наши сотрудники не вылезали из тепловых камер, подвалов, канав, траншей - для того, чтобы зимой этого не делать. Поэтому хочется поблагодарить коллег, которые, не жалея себя, в любую погоду трудились на благо жителей», - сказал он.

Начальник службы по внешним связям и информации обратил внимание на то, что некоторые граждане видят «гейзер» на улице, и сразу же в пабликах начинают размещать информацию «отопление передает привет», не уточнив, имеет ли эта авария отношение к Теплосетям или нет.

«Мы всегда находимся на связи. Аварийно-диспетчерская служба предприятия (т.72 08 26) работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю, мы никогда не игнорируем сообщения в наших соцсетях. Если у жителей есть вопросы, опасения, они всегда могут их высказывать. Нередко бывают случаи, что кто-то заметил парение в подъезде или в тепловой камере около дома и нам об этом сообщают. Наши специалисты выезжают, проверяют все поступающие звонки и сообщения. И мы благодарны жителям за проявленную бдительность. Такие сообщения помогают вовремя устранить неполадки и сохранить тепло в домах», - заключил Алексей Ермолаев.

Светлана Синцова

Фото МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»