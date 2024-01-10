ЖКХ

Более 600 обращений по теме ЖКХ поступило в правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил итоги новогодних праздников в части коммунального хозяйства с заместителем губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Игорем Шатурным, председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым и главой Борисом Елкиным. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Из-за аномального мороза непростых моментов было достаточно много. В Правительство пришло более 600 обращений по различным темам: от отключения водоснабжения до проблем с теплоснабжением», – написал Михаил Ведерников.

В некоторых случаях оперативно принимались точечные решения (например, в одном из сельских поселений банально не могли найти кочегара, который слишком рано начал отмечать праздники).

«А где-то не до курьёзов, и нужны серьёзные системные меры. Обсудили основную проблематику, выделим дополнительные средства на наиболее проблемные участки. Сделаем всё, чтобы максимально повысить надежность системы ЖКХ», – добавил губернатор.