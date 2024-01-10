ЖКХ

Какие квитанции за коммунальные услуги придут в феврале, объяснили в региональном комитете по тарифам

С января 2024 года рост тарифов не предусмотрен. Платежные квитанции за январь, которые вы получите в феврале, будут рассчитаны с тем же тарифом, который был в декабре 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по тарифам Псковской области.

Однако, тариф на вывоз мусора снижен уже с января 2024 года и будет составлять для жителей «Северной зоны» был тариф 106,69 рублей, будет 84,85 рублей. Для жителей «Южной зоны» был тариф 85,59 рублей, будет 69,27 рублей.

Рост тарифов в 2024 году предусмотрен только с 1 июля 2024 года и он не превысит 9,6% в целом по платежам за все коммунальные услуги.

«Обращайте внимание на размер тарифа в платежных квитанциях. Очень много вопросов в отношении квитанций по отоплению, сравнивания декабрьскую и январскую квитанции. Обратите внимание, тариф не изменился, а рост произошел из-за увеличения объема Гкал, потребленных в декабре, по сравнению с ноябрем. На все вопросы по начислению вам ответят специалисты, телефон которых указан в квитанции», - добавили в комитете.