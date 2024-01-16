ЖКХ

Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор - Александр Киселев

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») месяц не имел возможности вывозить крупногабаритный мусор. Об этом директор филиала Александр Киселев сообщил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Елена Вилейская

«У нас же не только твердые коммунальные отходы, мы еще вывозим и крупногабаритные отходы, которых сейчас в городе очень много. Человек (собственник OOO "Спецтранском" - ред.) также 24 или 25 ноября закрыл нам въезд по крупному габариту, и мы целый месяц КГО вообще не вывозили. Но я же не могу его (мусор) к себе в карман класть, мне куда-то его надо отвозить. Об этой ситуации тоже все проверяющие органы были в курсе», - сказал Александр Киселев.

Смотрите также Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор

Он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и принес извинения перед жителями Псковской области.

Сейчас по ситуации между псковским филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») и OOO «Спецтранском» продолжаются судебные процессы.

Смотрите также На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.