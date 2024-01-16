Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор - Александр Киселев

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») месяц не имел возможности вывозить крупногабаритный мусор. Об этом директор филиала Александр Киселев сообщил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: Елена Вилейская
Он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и принес извинения перед жителями Псковской области.
Сейчас по ситуации между псковским филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») и OOO «Спецтранском» продолжаются судебные процессы.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.
Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.