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Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс»

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») приносит извинения жителям Пскова и Псковского района, правительству Псковской области за «мусорный коллапс», который случился на новогодних праздниках. Об этом директор филиала Александр Киселев сообщил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во-первых, я хочу еще раз извиниться перед правительством Псковской области и перед населением Псковского района и города Пскова, что такая ситуация сложилась. Я в должности директора четвертый год, при мне первый раз такая ситуация. Конечно, здесь можно оправдываться постоянно, но я объясню, в чем суть дела, потому что сейчас все однобоко, как будто во всем виноват региональный оператор», - отметил Александр Киселев.

Он пояснил, что мусор из Пскова региональный оператор мог вывозить только на сортировочный комплекс в деревне Котово Псковского района и на полигон в Порховском районе, оба объекта принадлежат одному собственнику — OOO «Спецтранском».

«Была пандемия, которая внесла свои поправки, образовался кассовый разрыв. Кассовый разрыв, когда я пришел в должность, перешел ко мне. Сначала человеку платили по решению суда, потом начали через приставов. Тут же человек стал подавать через банкротство. Естественно, в 2022 году я выходил на разговор, просил поговорить. Я с ним вышел на разговор, я написал официально бумагу, что готов определенную сумму денег платить, текущую задолженность за текущие работы, которые идут ежемесячно, и плюс задолженность, которая у нас образовалась, гасить ее тоже. Написал бумагу, официально, пожали руки, и через пять дней нам человек на сортировочном комплексе закрыл шлагбаум. Как можно договариваться? Невозможно. А в сторону поехать, куда-то повезти мусор — я не имею права, только к нему. Поэтому началась как бы война против меня», - поделился Александр Киселев.

По его словам, региональный оператор заявлял об образовании очередей из мусоровозов перед объектами OOO «Спецтранском» еще летом — обращения подавали в природоохранную прокуратуру, в комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству Псковской области, управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. «Никто нас не услышал. Вот и результат получился», - констатировал директор псковского филиала ООО «Экопром».

Также он заметил, что как только «шлагбаум был поднят», сотрудники регионального оператора оперативно очистили Псков и Псковский район от скопившегося мусора. Сегодня остаются локальные проблемы, также затруднения испытывают жители домов, в которых на новогодних праздниках забились мусоропроводы. Александр Киселев отметил, что пробивать мусоропроводы должны управляющие компании.

«Сейчас мы в режиме обычного рабочего дня, где-то что-то точечно убираем. В целом я скажу, что ситуация стабилизировалась», - заметил он.

Ситуация с мусором в других районах Псковской области, по его словам, на новогодних праздниках была стабильной.

Сейчас по ситуации между псковским филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») и OOO «Спецтранском» продолжаются судебные процессы.

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Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.