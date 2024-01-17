Массовые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 22 и 23 января

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках и Великолукском районе 22-23 января из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отключения запланированы:
- 22 января с 9.00 до 17.00 - улица Луговая; улица Литвиниховская; улица Новоселов; улица Фурманова дома №№11-37; Боровой проезд; улица 8-е Марта дому №№1-22; Неглинный проезд.
- 22 января с 9.00 до 16.00 - поселок Дубрава: улица Дачная; улица Зеленая; улица Карьерная.
- 22 января с 9.00 до 17.00 - улица Весны дома №№1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 22, 22А, 27, 29.
- 23 января с 9.00 до 17.00 - улица Новоселенинская дома №№ 6-14, 22, 26, 28; улица Заслонова дома №№6, 8, 10, 14, 14А; улица Щорса дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
- 23 января с 9.00 до 17.00 - деревня Бителево.