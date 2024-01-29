ЖКХ

Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет около 80%

Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет в среднем от 70% до 80%. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инженерная инфраструктуры в Псковской области очень сильно уставшая. В среднем, если брать по области - износ от 70% до 80%. Есть в муниципалитетах населенные пункты, где износ доходит до 100%», – сказал он.

Сергей Грахов уточнил, что износ трубы на 100% не говорит об ее отсутствии.

«Это не так. Труба работает, просто там большое количество порывов. Ее необходимо менять. Износ по теплу составляет 70-75%, по воде - 75-85%», – добавил он.