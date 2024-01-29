Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
2023 полититоги
«Академия Слуха» подарки 1+1
коронные фразы
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
 
 
 
ещё ЖКХ 29.01.2024 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 30.01.2024 13:520 Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет около 80% 30.01.2024 13:371 Сергей Грахов: Требуется от 12 до 15 млрд, чтобы привести все сети в нормативное состояние 30.01.2024 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизации коммунальной инфраструктуры 29.01.2024 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024 11:460 Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет около 80%

30.01.2024 13:52|ПсковКомментариев: 0

Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет в среднем от 70% до 80%. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инженерная инфраструктуры в Псковской области очень сильно уставшая. В среднем, если брать по области - износ от 70% до 80%. Есть в муниципалитетах населенные пункты, где износ доходит до 100%», – сказал он.

Сергей Грахов уточнил, что износ трубы на 100% не говорит об ее отсутствии.

«Это не так. Труба работает, просто там большое количество порывов. Ее необходимо менять. Износ по теплу составляет 70-75%, по воде - 75-85%», – добавил он.

Теги: #ЖКХ #инфраструктура #износ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 61 человек
30.01.2024, 14:260 Псковское отделение молодёжи «Справедливой России» намерено войти в топ-3 организаций в России 30.01.2024, 14:160 В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО 30.01.2024, 14:090 Облизбирком обучает сотрудников использованию приложения «ИнформУИК» 30.01.2024, 13:520 Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет около 80%
30.01.2024, 13:440 Очередь фур из Эстонии образовалась на границе в Псковской области 30.01.2024, 13:401 ДЭГ повысит явку на выборах президента — Наталья Исакова 30.01.2024, 13:371 Сергей Грахов: Требуется от 12 до 15 млрд, чтобы привести все сети в нормативное состояние 30.01.2024, 13:240 Горячая вода появилась в туалетах для инвалидов в аэропорту Пскова
30.01.2024, 13:151 Жильцы квартиры дома на улице Текстильной в Пскове пострадали от нашествия крыс 30.01.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизации коммунальной инфраструктуры 30.01.2024, 13:020 Безопасность во время проведения выборов обсудили в Псковском районе 30.01.2024, 12:550 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко. ВИДЕО
30.01.2024, 12:490 Решение о принятии в молодежь «Справедливой России» принимает исключительно высшее руководство - Анастасия Павлюченкова 30.01.2024, 12:391 Год семьи торжественно открыли в Псковской области  30.01.2024, 12:310 Пскович занял второе место на кубке России по зимнему плаванию 30.01.2024, 12:241 Он звал её проституткой: пожилого великолучанина до смерти забил ревнивый сосед
30.01.2024, 12:120 Оформить шенгенскую визу россиянам стало несколько проще - РСТ 30.01.2024, 12:090 Псковичи взяли почти 30 медалей на «Русском вальсе» в Петербурге 30.01.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России» 30.01.2024, 11:580 Продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс лучших отечественных брендов
30.01.2024, 11:430 Подробности гибели 14-летней великолучанки раскрыли в прокуратуре области 30.01.2024, 11:300 Профессор «Воробушек» 30.01.2024, 11:270 «Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры 30.01.2024, 11:160 Французский актёр представил историю Себежа на федеральном телеканале
30.01.2024, 11:062 Убежища в псковской гостинице просят исключить из реестра защитных сооружений 30.01.2024, 11:000 Надеждина могут признать иноагентом 30.01.2024, 10:591 Борис Елкин: Уже не первый раз выбираю ДЭГ 30.01.2024, 10:491 Свыше 170 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковском районе за 2023 год
30.01.2024, 10:390 ДТП при посадке пассажира в машину случилось на автобусной остановке в Пскове. ФОТО 30.01.2024, 10:340 Набиуллина рассказала, когда в России может понизиться ключевая ставка 30.01.2024, 10:160 Мешающие уборке автомобили на улице Розы Люксембург в Великих Луках будут эвакуировать 31 января 30.01.2024, 10:110 «Гайд-парк»: О Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России»
30.01.2024, 10:070 Спрос на ипотеку с господдержкой рекордно снизился до 8% 30.01.2024, 09:570 Капитальный ремонт улицы Германа в Пскове завершат до 20 ноября 30.01.2024, 09:460 Жилой дом сгорел в гдовской деревне Кола 30.01.2024, 09:353 В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке
30.01.2024, 09:280 Проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году 30.01.2024, 09:151 Отдых в популярных санаториях подорожал на 15–30% 30.01.2024, 09:001 Армен Мнацаканян: Для меня ДЭГ – привычная форма участия в выборах 30.01.2024, 08:560 Проект реставрации крупнейшего собора Псково-Печерского монастыря готов к реализации
30.01.2024, 08:470 Эффективность реализации индивидуального плана развития Псковской области оценили аудиторы 30.01.2024, 08:350 Рекомендации о лечении транссексуалов разработали в России 30.01.2024, 08:230 Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове 30.01.2024, 08:111 Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо
30.01.2024, 07:540 Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП 30.01.2024, 07:340 Весеннее тепло врывается на Русскую равнину - синоптики 30.01.2024, 07:190 Риски употребления каши перечислил стоматолог 30.01.2024, 07:000 Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя
29.01.2024, 22:000 Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина 29.01.2024, 21:400 Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Псковской области 29.01.2024, 21:200 Похитители металла смогли обокрасть великолукскую организацию со второго раза 29.01.2024, 21:040 Историю погибшей от рук карателей псковички Тамары Хитровой запечатлели на мемориале под Гатчиной
29.01.2024, 21:000 Мошенники начали применять новый способ выманивания денег с помощью QR-кодов 29.01.2024, 20:470 Открытый показ фильма «Вызов» состоялся в Пскове 29.01.2024, 20:400 Акцию «Шагающий автобус» провели в Великих Луках 29.01.2024, 20:200 Глава псковской Росгвардии принял участие в Военном совете СЗФО
29.01.2024, 20:070 Сергей Кравцов наградил педагогическую династию из Невеля. ФОТО 29.01.2024, 20:000 Костюмы народа сето вернулись в Псковский музей 29.01.2024, 19:400 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 29.01.2024, 19:210 Власти Пскова рассматривают возможность финансировать стерилизацию животных в приютах
29.01.2024, 19:200 Санаторий «Хилово» передал медикаменты в зону спецоперации 29.01.2024, 19:040 Приют для собак «Вторая жизнь» в Гдове закрывается 29.01.2024, 19:000 Делегация колледжа искусств побывала в Пушкинских Горах в рамках «Культурных выходных» 29.01.2024, 18:450 В Пскове открылся книжный клуб «В смысле»
29.01.2024, 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2024, 18:270 Драка на кухне в Пскове закончилась уголовным делом 29.01.2024, 18:270 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия 29.01.2024, 18:150 Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области
29.01.2024, 18:122 Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года 29.01.2024, 18:114 Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую 29.01.2024, 18:040 ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года 29.01.2024, 18:000 Великолучанин случайно убил собутыльника в гостях
29.01.2024, 18:000 Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам 29.01.2024, 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024, 17:424 Реплика Константина Калиниченко: «Мастер и Маргарита» – 2024 29.01.2024, 17:342 О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru