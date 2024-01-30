ЖКХ

Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках

Пять лифтов заменили в двух многоквартирных домах в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Это дома по адресам: Вокзальный переулок, 13 и Октябрьский проспект, 11. Работы выполнила подрядная организация «Прогресс Лифт». На всех объектах полностью заменили силовое оборудование, кабины лифтов, систему управления и безопасности, заменили оборудование в лифтовых шахтах, установили новые лифтовые порталы на этажах.

В ходе приемочной комиссии новые лифты проверили на плавность хода, перегруз, вызов диспетчера, также осмотрели машинные помещения, лебедки и системы управления. Лифты ввели в эксплуатацию. Их запустили в рабочем режиме.

На 2024 год запланирована замена 75 лифтов в 24 многоквартирных домах: в 22 домах в Пскове и в 2 домах в Великих Луках.