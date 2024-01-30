ЖКХ

Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры региона

В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Основными вопросами встречи стали модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства, реализация президентских нацпроектов, темпы жилищного строительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников поблагодарил министерство строительства и ЖКХ РФ за поддержку и конструктивное взаимодействие, благодаря которому в регионе реализуется целый ряд инфраструктурных проектов, нацеленных на повышение комфорта и качества жизни жителей Псковской области. «Позитивные изменения и преобразования происходят не только в двух наших крупных городах — Пскове и Великих Луках, а на всей территории Псковской области, даже в небольших поселках и деревнях. Регион активно включился и работает с Минстроем по программе „Чистая вода“, президентскому проекту „Формирование доступной городской среды“, индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области и многим другим. Положительная динамика и результат есть по всем направлениям», — сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников проинформировал, что в прошлом году по нацпроекту «Чистая вода» в Великолукском районе запущены две станции водоподготовки, которые сейчас совокупно выдают населению свыше 300 кубометров чистой воды в сутки. Завершено строительство и еще двух важных объектов: новой модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района и подземного водозабора в псковском микрорайоне «Псковкирпич». Кроме того, с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита в Пскове планируется строительство кольцевого магистрального водовода, а с привлечением средств ФНБ — создание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в области.

В части жилищного строительства Псковская область на протяжении ряда лет сохраняет положительную динамику. В прошлом году регион снова перевыполнил запланированные показатели. Введено более 340 тысяч квадратных метров жилых площадей, из которых около 70% приходится на индивидуальное жилищное строительство.

«По сравнению с прошлым годом рост объемов ввода жилья в Псковской области составил 11,6%. Рост объемов жилищного строительства и обеспечение комплексного подхода при реализации жилищных проектов — это не только реальная возможность для людей улучшать свои жилищные условия, но и планомерно развивать города», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — еще один из обсужденных вопросов. Губернатор сообщил о подготовке к началу голосования за объекты благоустройства, в регионе объявлен набор волонтеров. В прошлом году по этому проекту благоустроено 41 территория. «Каждый год во всех муниципалитетах появляются многофункциональные точки притяжения для жителей и туристов, новые комфортные и безопасные парки, скверы, набережные», — заметил губернатор и добавил, что в этом году обновят 37 общественных территорий. Жители Псковской области их выбрали в 2023 году во время всероссийского онлайн-голосования.

Ирек Файзуллин и Михаил Ведерников также обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Печор, а также ряда профильных проектов в рамках подготовки региона к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, которое будет отмечаться в этом году.