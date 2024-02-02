ЖКХ

Обязанности по содержанию контейнерных площадок для ТКО закреплены за управляющими компаниями - «Экопром»

Обязанность проведения работ по организации и содержанию контейнерных площадок для ТКО закреплена за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Экопроме».

«Региональному оператору часто поступают вопросы, которые касаются обслуживания, уборки и содержания мест накопления отходов. В состав коммунальной услуги по вывозу мусора ни уборка, ни содержание, ни обустройство точек сбора мусора не входят», – рассказали в «Экопроме».

Регоператор оказывает услугу по вывозу отходов из установленных мест накопления. Обязанность по созданию площадок для накопления отходов в частном секторе и в муниципальных районах лежит на органах местного самоуправления, в многоквартирных домах – на УК или ТСЖ.

«Обязанность проведения работ по организации и содержанию контейнерных площадок для ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок, закреплена за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами – УК/ТСЖ. В частном секторе, где установлены муниципальные площадки, эти работы проводит муниципалитет», – добавили в «Экопроме»